Regionalbahn-Anbieter: Nicht direkt von Streik betroffen

Mehr zum Thema

Ivan Repušić wird Generalmusikdirektor der Oper Leipzig Der kroatische Dirigent Ivan Repušić soll der neue Generalmusikdirektor der Oper Leipzig werden. Wie die Oper am Mittwoch in Leipzig mitteilte, trete Repušić sein Amt in der Saison 2025/26 an. Damit ist er der Nachfolger von Ulf Schirmer, der ab 2009 Generalmusikdirektor und ab 2011 Intendant der Oper war.