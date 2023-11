Regio überfährt leeren Kinderwagen im Gleis

Mehr zum Thema

Migration: Kretschmer verlangt parteiübergreifende Lösung Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat eine parteiübergreifende Lösung für die Probleme der Länder und Kommunen beim Thema Migration verlangt, sich aber skeptisch zu den Vorschlägen der Ampel-Koalition von Kanzler Olaf Scholz (SPD) geäußert. Der Erwartungshorizont auch vonseiten der Bundesregierung ist so groß aufgespannt, dass man die Menschen jetzt nicht enttäuschen darf, warnte Kretschmer, der auch CDU-Bundesvize ist, am Montag vor Beratungen der Spitzengremien seiner Partei in Berlin.

Weihnachtsbaum für Leipzig kommt aus Torgau Der Baum für den diesjährigen Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus Torgau. Nachdem in der Vergangenheit viele Bäume aus dem Vogtland verwendet wurden, habe man in diesem Jahr erfolgreich in Leipzig und Umgebung nach einem Baum gesucht, teilte das Marktamt der Stadt Leipzig am Montag mit.