Regierungschefs: Fokus auf Migration und Deutschlandticket

Emotionale Szenen: Flugzeug aus Israel landet in Frankfurt Emotionale Szenen, aber auch Zuversicht und Gelassenheit bei der Ankunft der Morgenmaschine der israelischen Fluggesellschaft El Al in Frankfurt: Nur wenige Freunde oder Angehörige warteten am Dienstagvormittag in Terminal 1 des Frankfurter Flughafens. Das Flugzeug kam mit mehr als zwei Stunden Verspätung an - ob ein Raketenalarm den Start verzögert hatte, blieb unklar. Als eine junge Frau bei Betreten des Ankunftsbereichs ihrem Vater um den Hals fiel, brach sie in Tränen aus und umklammerte ihn fest. Reden wollte sie nicht über die vergangenen Tage.

Überfall auf Frankfurter Ehepaar Thema bei „Aktenzeichen XY“ Knapp eineinhalb Jahre nach einem Raubüberfall auf ein älteres Ehepaar in Frankfurt setzen die Ermittler auf Unterstützung durch eine Fernsehfahndung. Der Fall wird am Mittwochabend (11.10.) in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY... Ungelöst (ab 20.15 Uhr) vorgestellt. Die Frau war am frühen Abend des 3. Mai 2022 nach Hause gekommen und von zwei Männern gefesselt, geknebelt und auch einmal geschlagen worden, wie es in einer Mitteilung zur Sendung heißt.