Regierung will Geisternetze bergen

Mehr zum Thema

Vier Verletzte und Vollsperrung der A20 nach Verkehrsunfall Nach einem Unfall mit mehreren Verletzten ist die Bundesautobahn 20 am frühen Montagmorgen in Fahrtrichtung Lübeck an der Anschlussstelle Grevesmühlen voll gesperrt worden. Ein Autofahrer sei wegen eines Bremsmanövers eines vorausfahrenden Fahrzeugs nach links ausgewichen und daraufhin in die Leitplanke geprallt, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Ein weiterer Wagen dahinter sei in der Folge nach rechts ausgewichen und ebenfalls mit der Leitplanke zusammengestoßen.