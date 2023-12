Regierung muss sich erneut zu Richter-Besetzung äußern

Bei der umstrittenen Besetzung eines der höchsten Richterämter in NRW kommen auf die schwarz-grüne Landesregierung neue Fragen zu. Es geht um den Vorwurf der politischen Einflussnahme. Die Opposition setzte eine Debatte im Plenum durch.

Der Streit um die Besetzung der Spitze des nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgerichts beschäftigt am Freitag erneut den Landtag (10.00 Uhr). Auf Antrag der Opposition von SPD und FDP wird der Fall in einer Aktuellen Stunde debattiert. Hintergrund ist, dass Staatskanzlei-Chef Nathanael Liminski (CDU) am Mittwochabend bei einer Befragung im Landtag mitgeteilt hatte, mit zwei der drei Bewerber für das Amt des Gerichtspräsidenten selbst gesprochen zu haben.

Die Opposition sieht dadurch den Verdacht der Mauschelei und der politischen Einflussnahme genährt. Liminski bestritt dies. Er habe in das Verfahren nicht eingegriffen und sei nach den Gesprächen nicht aktiv geworden. Er habe auch kein Besetzungsvotum vorgenommen.

NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) wird vorgeworfen, einer Duz-Bekannten und ehemaligen Richterkollegin zu einem der höchsten Richterämter des Landes verholfen zu haben. Das Kabinett hatte die Personalie am 8. August beschlossen. Danach hatten zwei Verwaltungsgerichte die Besetzung gestoppt, weil die unterlegenen Bewerber geklagt hatten. Das Oberverwaltungsgericht selbst muss nun in der Sache entscheiden. Limbach musste zu der Besetzung bereits in drei Sondersitzungen des Justizausschusses Fragen beantworten. Vorwürfe der Einflussnahme hatte er stets zurückgewiesen.

Auch das Scheitern von Neuregelungen im Straßenverkehrsrecht im Bundesrat hat am Freitag ein Nachspiel im NRW-Landtag. In einer weiteren Aktuellen Stunde auf Antrag der SPD geht es um das Abstimmungsverhalten von Nordrhein-Westfalen. Das Land hatte sich im Bundesrat vor einer Woche enthalten. Denn im Koalitionsvertrag haben CDU und Grüne festgelegt, dass sich das Land im Bundesrat der Stimme enthält, wenn zwischen den Koalitionspartnern zuvor keine Einigung über das Abstimmungsverhalten zustande gekommen ist.

Das neue Straßenverkehrsrecht soll Städten und Gemeinden mehr Spielraum etwa für die Einrichtung von Busspuren und Tempo-30-Zonen geben. Das vom Bundestag beschlossene zustimmungsbedürftige Gesetz hatte in der Länderkammer die erforderliche Mehrheit verfehlt. Die Grünen in NRW äußerten ungewohnt deutlich Kritik an der CDU, die durch ihre Ablehnung der Novelle für eine Enthaltung Nordrhein-Westfalens im Bundesrat gesorgt habe.