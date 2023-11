Regierung gibt Siemens Energy 7,5 Milliarden Euro Bürgschaft

Mehr zum Thema

Karl-Valentin-Orden für Heissmann und Rassau Die fränkischen Komödianten Volker Heissmann und Martin Rassau werden mit dem Karl-Valentin-Orden ausgezeichnet. Die Faschingsgesellschaft Narrhalla gab die Auszeichnung des als Witwenpaar Waltraud und Mariechen bekanntgewordenen Duos am Dienstag im Deutschen Theater in München bekannt.

