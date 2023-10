Reger Zulauf für „Citizen Science“-Projekte

Mehr zum Thema

Sonderflüge für Deutsche aus Israel starten Die Lufthansa soll am Donnerstag Sonderflüge für Deutsche aufnehmen, die nach dem Angriff der islamistischen Hamas Israel verlassen wollen. Es handele sich um Sonderflüge im Auftrag des Auswärtigen Amts, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums an Deutsche, die sich auf der Vorsorgeliste für Kriseninformationen eingetragen haben. Die Lufthansa habe zugesagt, an diesem Donnerstag und Freitag jeweils bis zu vier Flüge aus Tel Aviv anzubieten.

Motorrad gerät in Gegenverkehr: Fahrer schwer verletzt Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Kreis Darmstadt-Dieburg schwer verletzt worden. Seine Maschine kam am Dienstag auf der L3115 von Schlierbach in Richtung Schaafheim in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und touchierte zwei entgegenkommende Autos, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 29-Jährige habe sein Motorrad daraufhin anhalten können und sei mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Die beiden Autofahrer blieben den Angaben zufolge unverletzt.