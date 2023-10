Regensburger Schule nach Bombendrohung geräumt

Mehr zum Thema

FC Bayern in Istanbul: Es geht auch im Rekordserien Für den FC Bayern München geht es im Gruppenspiel der Champions League am Dienstag (18.45 Uhr/Prime Video) bei Galatasaray Istanbul fast schon standesgemäß auch um Rekorde. Seit 36 Gruppenspielen ist der deutsche Fußball-Serienchampion ungeschlagen, zuletzt gab es 15 Siege nacheinander in der Gruppe; beides sind Rekordmarken. Die letzte Niederlage - ein 0:3 bei Paris Saint-Germain - liegt sechs Jahre zurück.

Unbekannter beißt Zugbegleiter in Oberbayern Ein junger Mann soll einen Zugbegleiter angegriffen und gebissen haben. Der zunächst Unbekannte hatte sich am Samstag womöglich ohne Fahrschein in der Toilette im Zug von München nach Landshut versteckt, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Am Bahnhof in Langenbach (Landkreis Freising) wollte der Mann aussteigen, dabei stellte sich ihm jedoch ein 39-jähriger Zugbegleiter in den Weg. Daraufhin soll der Unbekannte den Bahnmitarbeiter aus dem Zug gestoßen haben, wodurch dieser in den Spalt zwischen Bahnsteig und Zug fiel.