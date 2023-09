Frisch in Schale geworfen – und schon fängt es an zu regnen! Eine Funktionsjacke macht sich jedoch nicht sonderlich gut zum Anzug. Zum Glück gibt es Regenjacken, die an einen schicken Mantel erinnern. Ein klassischer Schnitt, neutrale Farben, Umlegekragen und natürlich die passende Größe lassen die Regenjacke nicht nach dem aussehen, was sie eigentlich ist.