Regeneration: Unioner Kral nicht zur Nationalmannschaft

Mittelfeldspieler Alex Kral von Fußball-Bundesligist Union Berlin verpasst die kommenden Länderspiele mit Tschechien. Der 25-Jährige hatte sich bei der 2:4-Niederlage bei Borussia Dortmund verletzt und musste in der 22. Minute ausgewechselt werden. Der Verein bestätigte nach weiteren Untersuchungen am Montag einen vorläufigen Ausfall des Nationalspielers, ohne die Art der Verletzung zu nennen. Der 37-malige Auswahlspieler wird deshalb in den kommenden zwei Wochen in der Hauptstadt an seiner baldigen Rückkehr arbeiten, wie Union weiterschrieb.

Tschechien tritt am Donnerstag in der EM-Qualifikation beim Spitzenreiter der Gruppe E, Albanien, in Tirana an und könnte mit einem Sieg selbst auf den ersten Platz klettern. Drei Tage später empfangen die Tschechen die Färöer in Pilsen.