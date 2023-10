Regen, Wolken und Temperaturen bis zu 17 Grad in Hessen

Das Wetter am Wochenende in Hessen bleibt wechselhaft, aber mild: bis zu 17 Grad sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) drin. Am Freitag bleibe es meist bedeckt und regnerisch mit Temperaturen von 11 bis 15 Grad. Am Abend soll es aber überwiegend niederschlagsfrei bleiben. In der zweiten Nachthälfte zum Samstag könne es wieder zu neuen Regenfällen kommen.

Am Samstag werde das Wetter laut DWD überwiegend stark bewölkt, zeitweise sei Regen möglich. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich 12 bis 16 Grad. Am Sonntag könne es häufiger stark bewölkt werden und gebietsweise auch zu schauerartigem Regen sowie am Nachmittag und Abend zu Gewittern kommen. Die Temperaturen am Sonntag erreichen dem DWD zufolge 13 bis 17 Grad.