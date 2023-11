Regen und Wolken für Mecklenburg-Vorpommern vorhergesagt

Mit Frost und gebietsweise Glätte startet Mecklenburg-Vorpommern in den Mittwoch. Im Laufe des Tages bleibt es laut Wettervorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) trocken. Abends zieht dann Regen und zeitweise Schneeregen auf. Es werden außerdem Höchsttemperaturen zwischen 1 und 4 Grad erreicht.

In der Nacht zu Donnerstag ziehen Wolken auf und es bleibt bedeckt. Zwischenzeitlich kann es zu Regen und Schneeregen kommen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 0 und 3 Grad. Am Morgen steigen die Temperaturen und erreichen im Laufe des Tages bis zu 12 Grad. Am Morgen kommt es vielerorts zu Regen, der jedoch im Laufe des Mittags aufhören soll.