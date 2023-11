Regen und Wind in Nordrhein-Westfalen

In den kommenden Tagen bleibt das Wetter in Nordrhein-Westfalen mit Wind und Regen herbstlich. Insbesondere am Sonntagabend komme es zu Schauern, teilte der Deutsche Wetterdienst am Morgen mit. Dafür seien die Temperaturen mit Höchstwerten von 11 bis 15 sowie in höheren Lagen von 8 Grad sehr mild. Es wehe ein mäßiger bis frischer Wind, der sich zu starken und im Bergland auch zu stürmischen Böen steigern könne. Am Nachmittag lasse der Wind jedoch vorübergehend etwas nach, schrieb der DWD.

Die neue Woche beginnt in Nordrhein-Westfalen mit vielen Wolken und zeitweise Regen. Die Temperaturen liegen nach DWD-Angaben bei maximal 10 bis 12 Grad und in höheren Lagen bei ungefähr 7 Grad. Dazu gehe ein mäßiger, in Böen auch noch starker Wind.

Am Dienstag gebe es zunächst weiterhin einige Wolken und gebietsweise leichten Regen, später seien im Nordwesten des Landes dann Auflockerungen möglich, teilte der DWD weiter mit. Derweil sei es mit Höchstwerten von 7 bis 9 Grad sowie in Hochlagen von 4 Grad etwas frischer. Der Wind wehe schwach bis mäßig.