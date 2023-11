Regen und Wind in Hamburg und Schleswig-Holstein

Mehr zum Thema

Nach Unfall auf Baustelle: Fünfter Arbeiter gestorben Ein Gerüst in einem Fahrstuhlschacht bricht zusammen und fällt acht Stockwerke in die Tiefe. Die Feuerwehr hat große Mühe, vier tote Arbeiter zu bergen. Nach dem schweren Unfall in der Hamburger Hafencity gibt es nun einen fünften Toten.