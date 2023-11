Regen und Schnee am Sonntag in NRW

Am Sonntag erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen wechselhaftes Wetter. Die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) rechnen am Morgen mit Nebel und später mit vielen Wolken. Im Laufe des Tages kann es zu Regenschauern kommen, in hohen Lagen ist mit Schneeregen zu rechnen. Autofahrer sollten aufpassen: Es kann auf den Straßen glatt werden.

Die Temperaturen liegen am Sonntag zwischen 4 und 7 Grad, im Hochland zwischen 0 und 4 Grad. In der Nacht rutschen die Temperaturen dann auf Werte zwischen 3 und 1 Grad ab. Im Bergland auf winterliche -2 Grad.

Der Montag bringt ebenfalls wechselhaftes Wetter mit sich. Laut DWD kann es vereinzelt zu Regen und Schneeregen kommen. Zum Wochenstart liegen die Temperaturen in NRW zwischen 3 und 6 Grad.

Für Dienstag melden die Meteorologen am Vormittag Schnee und Schneeregen. Zum Mittag lockert es sich etwas auf und der Niederschlag wird seltener. Die Temperaturen liegen zwischen 3 und 0 Grad, im Hochland bei -1 Grad.