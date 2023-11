Regen und Konsumflaute trüben Stimmung bei Brauereien

Mehr zum Thema

16-Jährige gibt Portemonnaie mit über 7000 Euro ab Ein 16-jähriges Mädchen aus Cuxhaven hat einen Fund von mehr als 7000 Euro nicht etwa für sich selbst behalten, sondern bei der Polizei abgeben. Das Mädchen hatte sich am Samstagabend telefonisch auf der Wache gemeldet und erklärt, sie habe eine randvolle Geldbörse in der Nähe einer Baustelle im Ortsteil Lüdingworth gefunden. Die Polizei konnte den rechtmäßigen Besitzer des Portemonnaies ermitteln, der noch am selben Abend aus dem Raum Hildesheim anreiste, um es abzuholen. Inhalt: genau 7371,04 Euro. Die 16-jährige bekam einen angemessenen Finderlohn, wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte.