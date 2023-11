Regen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Mehr zum Thema

Zahl der Ladepunkte für Elektroautos steigt In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es immer mehr öffentliche Ladepunkte für Elektroautos. Zum Teil sind die Unterschiede zwischen den Regionen aber noch recht groß.

Fußfesseln bei Thüringer Straftätern nur selten eingesetzt Elektronische Fußfesseln dienen der Überwachung von Straftätern, bei denen Gerichte einen Rückfall befürchten. In Thüringen sind es eher Einzelfälle, bei denen es darum geht, die Gefahr von Kindesmissbrauch oder Gewalt abzuwenden.