Regen in Niedersachsen und Bremen: Temperaturen bis 20 Grad

Das Wochenende startet am Samstag in Niedersachsen und Bremen mit herbstlichem Wetter. Tagsüber erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) viele Wolken und anhaltender Regen. Im Süden von Niedersachsen kommt zeitweise in Regenpausen die Sonne raus. Für die Küstenregionen sagt der Deutsche Wetterdienst gebietsweise stürmische Böen mit bis zu 65 Kilometern pro Stunde voraus. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 16 und 20 Grad. In der Nacht zum Sonntag kühlen die Temperaturen auf bis zu 10 Grad ab und es bleibt bewölkt und regnerisch. Erst im Laufe des Sonntags soll das Wetter auflockern und der Regen abnehmen.