Reeperbahn startet sexy und besinnlich in Vorweihnachtszeit

Mehr zum Thema

Prozess um Mordversuch nach indischem Konzert in Hamburg Gut ein halbes Jahr nach einer beinahe tödlichen Auseinandersetzung vor einem Club in Hamburg-Bergedorf müssen sich zwei der mutmaßlichen Täter vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern im Alter von 42 und 34 Jahren Mordversuch und gefährliche Körperverletzung vor. Der Prozess beginnt am Montag (9.00 Uhr) vor einer Großen Strafkammer am Landgericht.