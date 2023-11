Reduzierte Weihnachtsbeleuchtung auf dem Ku'damm

Mehr zum Thema

Ministerium: Mann erschoss sich selbst bei Großeinsatz Der bewaffnete Mann, der vor zweieinhalb Wochen nach einem Polizei-Großeinsatz in Brandenburg tot gefunden wurde, hat sich nach Angaben des Innenministeriums definitiv selbst umgebracht. Es kann im Ergebnis der Obduktion, die stattgefunden hat, festgestellt werden, dass der Mann sich definitiv selbst erschossen hat, sagte Innenstaatssekretär Markus Grünewald am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags in Potsdam. Es gab wilde Schusswechsel. Ganz klar sei aber die Bestätigung der Staatsanwaltschaft, dass der Mann Suizid begangen habe. Er sei kasachischer Staatsangehöriger gewesen. Die genauen Todesumstände seien Gegenstand der Ermittlungen.

Adventsstimmung beim Weihnachtsmarkt der 1.000 Sterne Gebrannte Mandeln, Sterne, Riesenrad: Cottbuser und Gäste können sich seit Wochenbeginn auf dem Weihnachtsmarkt am Altmarkt schon mal in Adventsstimmung bringen. Das Wetter passte am Mittwoch: Bei Schneetreiben wärmten sich viele Besucherinnen und Besucher mit Glühwein auf, Familien waren mit Kindern unterwegs.