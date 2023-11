Rechtsextremistische Schmierereien in Bamberger Tiefgarage

Mehr zum Thema

Verpflichtende Sprachtests sollen zum neuen Schuljahr kommen Die verpflichtenden Sprachtests vor der Einschulung sollen in Bayern bis zum Beginn des nächsten Schuljahres 2024/2025 auf den Weg gebracht werden. Wir gehen davon aus, dass da im Laufe des Jahres, (..) zu Beginn des nächsten Schuljahres entsprechende Ergebnisse geliefert werden, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag nach der ersten Kabinettssitzung seit der Landtagswahl in München. Die Umsetzung der wichtigen Maßnahme dürfe nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag dauern, Ziel sei es, das ganze operabel zu haben für das nächste Schuljahr.