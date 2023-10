Rechtsextremismus anhaltende Gefahr in Thüringen

Mehr zum Thema

Oberbürgermeister bescheinigt Ministerin „Überforderung“ Angesichts der Unterbringungsprobleme für Geflüchtete hat Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) Thüringens Migrationsministerin Doreen Denstädt (Grüne) scharf kritisiert. An der Spitze dieses Ministeriums herrscht grandiose Überforderung, sagte Bausewein am Donnerstag in Erfurt bei der Vorlage eines Forderungskatalogs von SPD-Kommunalpolitikern zu Verbesserungen in der Thüringer Flüchtlingspolitik. Der Gothaer Landrat Onno Eckert (SPD) warf Denstädt fehlende Kommunikation mit den Landkreisen vor. Die Aufnahmemöglichkeiten der Kommunen seien vielfach erschöpft, es drohe eine dramatische Situation.