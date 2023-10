Rechtsextremer Schriftzug an Zeppelintribüne in Nürnberg

Mehr zum Thema

FC Augsburg wochenlang ohne verletzten Maier Der FC Augsburg muss mehrere Wochen auf Mittelfeldspieler Arne Maier verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, hat sich der 24-Jährige im Training eine Verletzung am Außenband zugezogen. Maier war im Sommer 2021 zunächst auf Leihbasis von Hertha BSC zum FCA gekommen und eine Saison später fest verpflichtet worden. Der Mittelfeldspieler kam in dieser Spielzeit auch verletzungsbedingt nur unregelmäßig zum Einsatz.

