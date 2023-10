Rechtsextreme auf Dach von geplanter Flüchtlingsunterkunft

Mehr zum Thema

Dresdner Volleyballerinnen feiern dritten Auswärtssieg Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben den dritten Auswärtssieg in Serie gefeiert. Nach den Erfolgen in Wiesbaden und Münster setzte sich der sechsmalige deutsche Meister am Samstag auch bei den Roten Raben Vilsbiburg mit 3:1 (25:17, 19:25, 25:21, 25:18) durch.

RB-Trainer Rose: Dani Olmo fällt wohl erneut lange aus RB Leipzigs Trainer Marco Rose rechnet mit einem erneut langen Ausfall von Mittelfeldstar Dani Olmo. Es sieht nicht ganz so gut aus, er ist jetzt gerade auf dem Weg ins Krankenhaus. Da ist schon was an der Schulter kaputt, sagte der Chefcoach am Samstag nach dem 6:0 des Pokalsiegers gegen den 1. FC Köln dem TV-Sender Sky. Der gerade erst in der 63. Minute eingewechselte Olmo war wenig später vom Kölner Luca Kilian von den Beinen geholt worden und verließ in der 70. Minute mit schmerzverzerrtem Gesicht wieder den Platz.