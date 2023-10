Für viele Menschen hierzulande ist korrektes Deutsch eine große Hürde. Laut der „Leo-Studie“ der Universität Hamburg von 2018 sind rund 12,6 Prozent der Deutschen funktionale Analphabeten. Einzelne Wörter zu schreiben ist für sie kein Problem, komplexere Texte können sie allerdings nicht lesen oder verstehen. Somit können die betroffenen Personen die deutsche Sprache nicht in dem Maße nutzen, wie es in ihrem sozialen Kontext als selbstverständlich angesehen wird.

Und: Laut einer neuen Bildungsstudie, die am Freitag (12. Oktober 2023) zum Abschluss der Kultusministerkonferenz (MKM) in Berlin vorgelegt wurde, haben sich die Leistungen vor allem bei Neuntklässlern im Fach Deutsch „bedenklich verschlechtert“. Auch wenn die Schüler im Fach Englisch besser würden, seien die Ergebnisse, was das Fach Deutsch angeht „in hohem Maße besorgniserregend“.

Lese-Tipp: Erschreckende Zahlen: So viele Menschen verlassen die Schule ohne Abschluss