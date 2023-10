Rechtsberatung zu Pflege: Verbraucherzentrale zieht Bilanz

Mehr zum Thema

Tödlicher Unfall bei Motorradrennen im pfälzischen Herxheim Bei einem Motorradrennen im pfälzischen Herxheim hat es am Dienstag einen tödlichen Unfall gegeben. Ein Motorsportler starb beim traditionellen Sandbahnrennen im Stadion der Gemeinde (Landkreis Südliche Weinstraße), wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz sagte. Der veranstaltende Motorsportverein schrieb bei Facebook, ein Gespann sei von der Bahn abgekommen und habe die Bande durchbrochen. Der 41 Jahre alte Beifahrer sei so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort gestorben sei. Das Rennen, das Finale einer Deutschen Meisterschaft, sei abgebrochen worden.