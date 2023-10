Rechtsausschuss befragt NRW-Justizminister zum Thema Cum-Ex

Mehr zum Thema

VMK endet: Einigung bei Deutschlandticket? Zum Ende der Verkehrsministerkonferenz (VMK) in Köln wollen die Ministerinnen und Minister der Länder heute ihre Ergebnisse präsentieren. Im Fokus dürfte dabei vor allem die Frage stehen, ob sich der Bund im kommenden Jahr zur Hälfte an den erwarteten zusätzlichen Kosten des Deutschlandtickets beteiligt.