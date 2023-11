Rechte Straftaten unbearbeitet: Ermittlung gegen Polizisten

Mehr zum Thema

Klage: Haasenburg GmbH gegen Heim-Schließungen erfolgreich Die Klage des Betreibers Haasenburg GmbH gegen die Schließung von drei Jugendheimen in Brandenburg ist in erster Instanz erfolgreich: Die 8. Kammer des Verwaltungsgerichts Cottbus hat am Donnerstag entschieden, dass der Entzug der Betriebserlaubnis durch das Brandenburger Jugendministerium im Dezember 2013 rechtswidrig gewesen sei. Eine Berufung ließ das Gericht nicht zu. Damit ist es für das Jugendministerium schwer, den Fall von der nächsthöheren Instanz bewerten zu lassen. Dafür müsste es zunächst die Zulassung einer Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg erstreiten.