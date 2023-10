Rechte auf Dach von geplanter Flüchtlingsunterkunft

Mehr zum Thema

Zwickau gelingt beim 34:29 in Neckarsulm erster Auswärtssieg Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben ihren ersten Auswärtssieg in dieser Saison gefeiert. Die Schützlinge von Trainer Norman Rentsch behielten am Samstag bei der Sportunion Neckarsulm mit 34:29 (17:10) die Oberhand. Während die Gastgeberinnen weiterhin mit null Punkten das Tabellenende zieren, hat der BSV mit seinem zweiten Saisonsieg den elften Platz gefestigt. Den größten Anteil am Erfolg hatten Ema Hrvatin (13/7), Laura Szabo, Emma Montag (je 5) und Rita Lakatos (5/1). Für Neckarsulm erzielten Fatos Kücükyildiz (9/5), Alessia Riner und Nina Engel (je 5) die meisten Tore.

Hunderte demonstrieren gegen Querdenker und Reichsbürger Hunderte Menschen haben am Sonnabend in Dresden gegen eine Versammlung der Querdenken-Szene demonstriert, die auch von sogenannten Reichsbürgern und den rechtsextremen Freien Sachsen unterstützt wurde. Wir sind zufrieden mit der Resonanz, sagte ein Sprecher des Bündnisses Herz statt Hetze. Er sprach von 600 bis 800 Menschen, die dem Aufruf zur Gegendemonstration gefolgt seien. Sie waren vom Gelände der Universität zum Theaterplatz in Hör- und Sichtweite der Kundgebung gezogen. Auf Plakaten sprachen sie sich gegen Faschismus und für Toleranz aus.