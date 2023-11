Rechnungshof stellt Sonderbericht zur finanziellen Lage vor

Mehr zum Thema

Weil und Lies auf Tag der Niedersächsischen Wirtschaft Vertreter aus Politik und Wirtschaft treffen sich heute ab 16 Uhr in Hannover zum 13. Tag der Niedersächsischen Wirtschaft. Erwartet werden auf dem Podium auch Ministerpräsident Stephan Weil und Wirtschaftsminister Olaf Lies (beide SPD). Im Mittelpunkt stehen die Energiewende, die Transformation zur klimaneutralen Produktion, die hohen Energiekosten und wie sich der Industriestandort Niedersachsen dabei sichern lässt. Eingeladen haben die Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN).