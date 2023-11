Rechnungshof präsentiert Bericht zu kommunalen Finanzen

Mehr zum Thema

Amokfahrt: Mann soll sich als Opfer ausgegeben haben Im Amtsgericht von Korbach beginnt am Dienstag (12.00 Uhr) ein Betrugsprozess gegen einen Mann, der sich fälschlicherweise als Geschädigter der Amokfahrt von Volkmarsen ausgegeben haben soll. Gegenüber der Unfallkasse Hessen soll er angegeben haben, er sei Augenzeuge und Ersthelfer gewesen. Infolgedessen leide er an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Tatsächlich soll er sich an dem Tag zu Hause in Bad Arolsen aufgehalten und aus den Medien von den Ereignissen erfahren haben.

Ermittlungen nach mutmaßlichen Schüssen bei Streit in Bar Die Polizei ermittelt nach einer Schlägerei und mutmaßlichen Schüssen in Hanau in der Nacht zum Sonntag wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen hatten die Ermittler gegen 1.50 Uhr wegen Schusswaffengeräuschen vor einer Bar in der Innenstadt alarmiert. Ein 41-Jähriger wurde vorläufig festgenommen, später aber wieder auf freien Fuß gesetzt, wie das Polizeipräsidium Südosthessen mitteilte.