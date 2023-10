Rechnungshof kritisiert Kreditaufnahmen der Kommunen

Mehr zum Thema

„Allee des Jahres“ ist in Sachsen-Anhalt Eine Linden-Allee östlich von Havelberg im Landkreis Stendal ist vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zur diesjährigen Allee des Jahres gekürt worden. Unter 180 Beiträgen hatte sich das Bild von Jella Schnirch und Erik Peretzke durchgesetzt, teilte die Organisation am Freitag in Berlin mit. Mit dem zweiten und dritten Preis des Wettbewerbs anlässlich des Tages der Allee (20. Oktober) wurden Alleen in Mecklenburg-Vorpommern (Landkreis Vorpommern-Greifswald und Landkreis Vorpommern-Rügen) ausgezeichnet.

Schmuddeliges Herbstwetter in Sachsen-Anhalt, Samstag milder Zum Wochenende wird in Sachsen-Anhalt schmuddeliges und wechselhaftes Herbstwetter erwartet. In der Altmark kann es am Freitag auch Windböen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ansonsten werde es regnerisch, bei Temperaturen von 7 bis 11 Grad.