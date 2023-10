Rechnungshof: Haushalt und IT-Sicherheit in den Kommunen

Mehr zum Thema

Haba-Werk in Eisleben steht wegen erheblicher Mängel still Vor nicht einmal zwei Wochen wurden die Mitarbeitenden am Haba-Standort in Eisleben morgens wieder nach Hause geschickt. Ihre Sicherheit sei in Gefahr, so die Geschäftsführung. Viele von ihnen sind nun erst einmal freigestellt. Wie es weitergeht, ist unklar.