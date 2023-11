Rechnungshof empfiehlt Auflösung der Wohnraumversorgung

Mehr zum Thema

„Reichsbürger“-Razzia: 20 Beamte im Einsatz Im Zuge der Razzia gegen Reichsbürger in acht Bundesländern wurde auch in Brandenburg ein Objekt durchsucht. Nach Angaben eines Sprechers des Polizeipräsidiums waren dabei am Donnerstag 20 Beamte des Staatsschutzes beim Landeskriminalamt und der Bereitschaftspolizei beteiligt. Über die Zahl der eingesetzten Beamten hatte zunächst der rbb berichtet.

Mehr psychische Erkrankungen bei älteren Beschäftigten Die Zahl von schweren psychischen Erkrankungen hat nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung bei älteren Beschäftigten deutlich zugenommen. In der Altersgruppe der über 60-Jährigen sei die Zahl der durchgeführten Rehabilitationsmaßnahmen wegen psychischer Erkrankungen um knapp 160 Prozent von 270 im Jahr 2014 auf rund 700 im Jahr 2022 gestiegen, berichtete die Deutsche Rentenversicherung am Donnerstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Barmer Krankenversicherung. In dieser Altersgruppe sei zudem im selben Zeitraum die Zahl der Erwerbsminderungsrenten von 112 im Jahr 2014 auf 340 im vergangenen Jahr gestiegen.