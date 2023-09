Rechnungshof befürchtet „Schieflage“ im Haushalt 2024

Mehr zum Thema

Motorrad-WM wieder im Juli in Deutschland Die Motorrad-Weltmeisterschaft kehrt bei ihrem Gastspiel in Deutschland auf ihren traditionellen Termin zurück. Der Große Preis wird vom 5. bis zum 7. Juli 2024 auf dem Sachsenring ausgetragen, wie der Veranstalter ADAC am Mittwoch mitteilte. Der Grand Prix von Deutschland ist bei den Fans beliebt wie nie zuvor und wahre deutsche Motorsport-Erfolgsgeschichte. Wir freuen uns schon jetzt auf das Motorsport-Volksfest, sagte ADAC-Sportpräsident Gerd Ennser. In den vergangenen drei Jahren fuhren die Piloten im Juni in Sachsen. Mit 233.196 Zuschauern wurde in dieser Saison ein neuer Besucherrekord aufgestellt.

Gericht: AfD-Volksbegehren gegen „Impfzwang“ unzulässig Der Thüringer Verfassungsgerichtshof hat ein von der AfD angestrebtes Volksbegehren gegen eine Impfpflicht als unzulässig gewertet. Der im Begehren enthaltene Gesetzesentwurf enthalte nicht die verfassungsrechtlichen Mindestanforderungen, hieß es in der Urteilsbegründung am Mittwoch in Weimar. Das Volksbegehren habe einen irreführenden Charakter, da es eine Reichweite suggeriere, die nicht gegeben sei, sagte der vorsitzende Richter Klaus von der Weiden in der Begründung. Denn beim Thema Impfen stehe Bundesrecht über dem Landesrecht. Genau über diesen Punkt sei in dem angestrebten Volksbegehren nicht deutlich genug informiert worden.