Nach über 30 Jahren nimmt Deutschland Abschied von Real!

Wie das Unternehmen am Montagabend mitteilt, schließt es bis Ende März 2024 alle verbliebenen Filialen. Einige Standorte gehen außerdem an die Konkurrenten Rewe, Kaufland und Edeka. 5.000 Menschen beschäftigt Real aktuell. Konzern und Betriebsrat verhandeln nun, was aus ihnen wird.

