Reaktion auf Wolf-Abschusspläne: Thüringer Problemwölfin tot

Verfassungsschutzchef sieht verschärfte Lage in Deutschland Thüringens Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer hat wegen des blutigen Konflikts zwischen Israel und der islamistischen Hamas vor zunehmenden Gefahren in Deutschland gewarnt. Radikalisierte Hamas-Sympathisanten könnten es nicht mehr nur beim Demonstrieren und bei Hasstiraden und einzelnen körperlichen Angriffen belassen, sondern möglicherweise konkrete Anschläge gegen jüdische und israelische Einrichtungen und Personen verüben, sagte Kramer dem Handelsblatt. Zudem seien motiviert durch den Hamas-Terror in Israel auch neue und intensivere Aktivitäten anderer Islamisten denkbar, so Kramer. Bevor er Verfassungsschutzpräsident in Thüringen wurde, war er Generalsekretär des Zentralrates der Juden.

31.000 Kinder mit Migrationshintergrund lernen in Thüringen 251.000 Schülerinnen und Schüler gibt es in Thüringen, knapp 31.000 von ihnen haben einen Migrationshintergrund oder sind vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet. Nur bei wenigen gibt es Probleme, sie rechtzeitig in Schulen aufzunehmen.