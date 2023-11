Mehr zum Thema

Regierung will Integration von Geflüchteten verbessern Die sächsische Landesregierung will die Integration von geflüchteten Menschen finanziell besser fördern. Während einer Sitzung des Kabinetts am Dienstag sei eine Förderrichtlinie grundlegend umgestaltet worden, um eine zielgenauere Beantragung und Bewilligung von Anträgen zu ermöglichen, erklärte Sozialministerin Petra Köpping am Dienstag in Schönfeld im Landkreis Meißen nach einer Sitzung des Kabinetts. Anlass für die Novellierung der Richtlinie Integrative Maßnahmen sei eine Prüfung des Sächsischen Rechnungshofes gewesen.

Zeugen im Ofarim-Prozess: Keine antisemitischen Rufe gehört Im Prozess gegen den jüdischen Musiker Gil Ofarim wegen Verleumdung und falscher Verdächtigungen haben am Dienstag weitere Augenzeugen ausgesagt. Die beiden Geschäftsleute gaben vor dem Landgericht Leipzig an, keine antisemitischen Bemerkungen in einem Leipziger Hotel wahrgenommen zu haben. Auch an die Kleidung oder den Schmuck des Angeklagten könnten sie sich nicht erinnern.