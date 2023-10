RB-Sportdirektor über Eberl-Trennung: „Nicht wie gewünscht“

Mehr zum Thema

Gedenken an blutigen Messerangriff in Dresden Die Landeshauptstadt und der Freistaat haben am Mittwoch an die tödliche Messerattacke auf zwei Männer am Einheitswochenende 2020 mitten in der Dresdner Altstadt erinnert. Das islamistische Attentat in Dresden vor drei Jahren hat furchtbares Leid angerichtet und tiefe Wunden hinterlassen, sagte der Opferbeauftragte der Bundesregierung Pascal Kober am Mittwoch in Dresden. Jährten sich solche Ereignisse, sei dies für Betroffene oft besonders schmerzhaft. Kober betonte: Hass und Intoleranz haben keinen Platz in unserem Land.