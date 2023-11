RB Leipzigs Fußballerinnen mehrere Wochen ohne Kyra Spitzner

Mehr zum Thema

Wende: Gil Ofarim räumt Vorwürfe ein und entschuldigt sich Der jüdische Musiker Gil Ofarim hat in seinem Prozess wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung überraschend ein Geständnis abgelegt. Die Vorwürfe treffen zu, sagte der Musiker am Dienstag vor dem Landgericht Leipzig. Zu dem Hotelmanager, der als Nebenkläger auftritt, sagte er: Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen.

Ofarimprozess verzögert sich: Verteidigung berät Die Fortsetzung des Prozesses gegen den jüdischen Musiker Gil Ofarim wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung verzögert sich. Die Verteidigung des Künstlers hatte sich am Dienstagmorgen am Landgericht Leipzig immer wieder zu Beratungen auch mit dem Vertreter der Nebenklage zurückgezogen. Worum es dabei geht, ist unklar.