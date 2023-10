RB Leipzigs Fußball-Frauen mit 1:3-Niederlage in Frankfurt

Die Fußball-Frauen von RB Leipzig haben am dritten Bundesliga-Spieltag die zweite Niederlage kassiert. Beim letztjährigen Tabellendritten Eintracht Frankfurt unterlag die Mannschaft von Saban Uzun am Samstag mit 1:3 (1:0). In einer über weite Strecken ereignislosen ersten Halbzeit hatte Lydia Andrade die Aufsteigerinnen im Stadion Am Brentanobad in Führung gebracht (27. Minute), Barbara Dunst hatte nach 71 Minuten den Ausgleich für die Gastgeberinnen erzielt. Laura Freigang brachte Frankfurt mit einem verwandelten Foulelfmeter (86.) in Führung, Carlotta Wamser besorgte die Entscheidung in der Nachspielzeit (90.+2).

In der ersten Halbzeit bedeutete der einzige Schuss auf ein Tor gleich die Gäste-Führung. Nach einer schnellen Kombination kam der Ball zu Andrade. Die 24-jährige Schweizerin hatte dann keine Mühe, aus rund elf Metern abzuschließen. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Frankfurterinnen, die ihre ersten beiden Spiele verloren hatten, das Kommando auf dem Feld und kamen zu mehreren Möglichkeiten.

Aufsteiger Leipzig verteidigte aufopferungsvoll und verlegte sich auf das Konterspiel. Leipzigs Torhüterin Elvira Herzog bewahrte ihr Team vor möglichen Gegentreffern, war jedoch beim Ausgleich durch die nach dem Wechsel immer besser aufspielenden Dunst ohne Chance. Die eingewechselte Leipzigerin Fatma Sakar foulte fünf Minuten vor dem regulären Abpfiff Torschützin Dunst, Nationalspielerin Freigang besorgte die Führung, Wamser schloss einen Konter zur Entscheidung ab.