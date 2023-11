RB Leipzigs Frauen verpassen Überraschung im Pokal

Die Fußballerinnen von RB Leipzig haben im Achtelfinale des DFB-Pokals eine Überraschung und den Einzug in die Runde der letzten acht Mannschaften verpasst. Beim favorisierten Ligakonkurrenten TSG 1899 Hoffenheim unterlag der Bundesliga-Aufsteiger am Sonntag mit 0:3 (0:1). Im Dietmar-Hopp-Stadion hatte Jill Janssens die Gastgeberinnen bereits nach sieben Minuten in Führung gebracht und den souveränen Sieg gegen das Team von RB-Trainer Saban Uzun eingeleitet.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Marta Casalla Garcia (58.) auf 2:0 und sorgte für eine frühe Vorentscheidung für den bisher heimschwachen Tabellendritten der Liga, der von zuvor vier Heimspielen nur eines gewinnen konnte. In der Nachspielzeit sorgte dann Franziska Harsch (90.+5) für den Endstand. Eine schnelle Revanche bietet sich den Leipzigerinnen am 17. Dezember (14.00 Uhr/Magentasport), dann kämpfen beide Teams erneut in Sinsheim um Punkte in der Bundesliga.