RB Leipzig startet mit Werner gegen Köln

Cheftrainer Marco Rose startet gegen den 1. FC Köln mit Timo Werner. Der zuletzt nicht für die DFB-Elf berücksichtigte Stürmer von RB Leipzig bekam am Samstagabend den Vorzug vor Yussuf Poulsen. Es ist für Werner erst der zweite Startelfeinsatz in dieser Bundesliga-Saison. Zuletzt durfte er am 19. August zum Saisonstart bei Bayer Leverkusen beginnen.

Rose verzichtet auf die ganz große Rotation, brachte nur in der Abwehr zusätzlich Lukas Klostermann von Beginn an. Allerdings stellte er von Vierer- auf Dreier-Kette um, damit die Außen offensiver agieren können. Dafür musste Emil Forsberg in der Offensive weichen. Für Kevin Kampl begann im defensiven Mittelfeld Amadou Haidara.