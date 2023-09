Razzia ist Erfolg gegen Schleuserkriminalität

Mehr zum Thema

Sechs Menschen bei Autounfall in Nordhessen verletzt Sechs Menschen sind bei einem Autounfall auf einer Kreisstraße in Bad Wildungen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Die beiden Autos waren am Dienstagabend im Ortsteil Reinhardshausen aus bislang ungeklärter Ursache vermutlich frontal zusammengestoßen, wie ein Polizeisprecher am Mittwochvormittag sagte.