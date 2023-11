Razzia in Neukölln

Mehr zum Thema

Weihnachtsbasar der Justiz: Häftlinge arbeiten in Haft Mit dem Weihnachtsbasar in der Staatskanzlei haben die Brandenburger Justizvollzugsanstalten wieder Einblicke in die Arbeit ihrer Werkstätten gegeben. Dort würden den Häftlingen auch Ausbildungen etwa als Gärtner, Maler, Maurer oder Tischler geboten, sagte Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) am Freitag zur Eröffnung des alljährlichen Basars mit weihnachtlicher Dekoration, Weihnachtskarussells und Adventskalendern.