Razzia in illegaler Zigarettenfabrik im Sauerland

Herrenlose Tasche: Gleise im Hauptbahnhof Duisburg gesperrt Wegen einer herrenlosen Tasche am Hauptbahnhof von Duisburg ist der Zugverkehr in dem Bereich am Donnerstagabend ausgebremst worden. Die Gleise 1, 2 und 3 seien gesperrt, es sei mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen, teilte die Deutsche Bahn auf X, ehemals Twitter, mit. Hintergrund ist nach Angaben der Bundespolizei der Fund einer Tasche im Bereich der Gleise. Daraufhin werden nun Teile des Hauptbahnhofs geräumt, sagte ein Sprecher am Montagabend. Die Entschärfer seien unterwegs, um den Inhalt zu überprüfen und auszuschließen, dass es sich um einen gefährlichen Gegenstand handele. Zur Dauer der Beeinträchtigungen wurden zunächst keine Angaben gemacht.