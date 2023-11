Razzia gegen „Reichsbürger“ in Schleswig-Holstein

Mehr zum Thema

Lastwagen verliert 700 Kilo schwere Glasplatten Ein Lastwagen hat auf dem Weg zu einer Baustelle in der Hamburger Hafencity rund 700 Kilo schwere Glasplatten verloren. Die Versmannstraße musste daraufhin ab Mittwochnachmittag auch für Linienbusse gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei geht davon aus, dass die Ladung nicht ausreichend gesichert war. Nach Angaben des Lagedienstes vom Donnerstag konnten die Glasscheiben in den frühen Morgenstunden entfernt und die Straßensperrung aufgehoben werden. Zuvor hatte die Hamburger Morgenpost darüber berichtet.

Hafenkante in Flensburg abgebrochen: Autos abgeschleppt Im Hafen in Flensburg ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Hafenkante abgebrochen. Mehrere Fahrzeuge mussten deswegen vom Parkplatz Schiffbrücke abgeschleppt werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zur Ursache und dem genauen Schaden konnte die Polizei am Donnerstagmorgen zunächst keine Angaben machen.