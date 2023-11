Razzia gegen „Reichsbürger“ in mehreren Bundesländern

Mehr zum Thema

Person von Durchsuchungen bei Hamas und Samidoun betroffen Im Zuge einer Razzia gegen Anhänger der Hamas und des Netzwerks Samidoun waren am Donnerstag Sicherheitskräfte auch in Niedersachsen in Einsatz. Es habe Durchsuchungs- und Beschlagnahmemaßnahmen bei einer Person im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Osnabrück gegeben, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums in Hannover. Eine Festnahme sei aber nicht erfolgt.

Warnstreiks: Brücke in Leer gesperrt: Kliniken betroffen Wegen der Warnstreiks im Tarifstreit des öffentlichen Diensts der Länder bleibt am Donnerstag in Leer die Jann-Berghaus-Brücke gesperrt. Die wichtige Verkehrsverbindung sei den ganzen Tag bis 24 Uhr nicht befahrbar, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Im Berufsverkehr sei es dementsprechend voll auf den Straßen, auch auf den Umleitungen rund um die Stadt.