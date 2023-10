Razzia am Tegernsee - Luxusfahrzeuge sichergestellt

Zoll und Polizei haben am Donnerstagmorgen bei einer Razzia in einer Villa am Tegernsee Vermögenswerte sichergestellt, die im Zusammenhang mit einem russischen Oligarchen stehen sollen. Unter anderem wurden aus der Villa am See in Rottach-Egern mehrere hochwertige Fahrzeuge der Luxusklasse abtransportiert, wie dpa-Reporter berichteten. Nach dpa-Informationen soll es sich um einen Oligarchen handeln, der auf der EU-Sanktionsliste steht. Als Reaktion auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine hatte die EU massive Sanktionen gegen russische Oligarchen und Unternehmen verhängt.