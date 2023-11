Raus aus der Tabuzone: Hilfe für Suchtkranke im Alter

Mehr zum Thema

Enquete-Kommission zur Prävention soll „zeitnah“ starten Berlins SPD-Fraktionschef Raed Saleh will die von der Koalition verabredete Enquete-Kommission zur Antisemitismus- und Rassismus-Prävention schnell auf den Weg bringen. Das Vorhaben solle sehr zeitnah starten, sagte Saleh am Mittwoch, ohne eine genauen Termin zu nennen. Klar sei, dass die Kommission ihre Empfehlungen noch in dieser, bis 2026 laufenden Legislaturperiode vorlegen solle, um diese dann rasch umzusetzen. Wir wollen das nicht auf die nächste Legislaturperiode verschieben.

Angriffe auf Mandatsträger: Grüne fordern Versicherung Wegen einer deutlichen Zunahme von Angriffen auf Politiker, Abgeordnete und andere Mandatsträger in Brandenburg haben die Grünen erneut eine Rechtsschutzversicherung für ehrenamtliche Kommunalpolitiker gefordert. Zudem müsse die Anlaufstelle im Innenministerium ausgebaut werden, bei der sich Betroffene nach Bedrohungen oder Anfeindungen beraten lassen könnten, sagte die Landesvorsitzende Alexandra Pichl am Mittwoch laut Mitteilung.